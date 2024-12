2anews.it - Family Park Napoli: apertura speciale con tombolata show, nevicate in slitta e feste

Leggi su 2anews.it

per ilche apre le sue porte tra laboratori,, balli a tema, spettacoli e parate a tre giorni dal Natale. Ilsi tinge ancora di più di colori natalizi con un’, in collaborazione con “Ok Ti ci porto”, per domenica 22 dicembre, aprendo le porte a .