Firenzetoday.it - Famiglia morta per il monossido: "Li abbiamo trovati sul divano" / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

"Non è stata una bella scena". Così l'ispettore dei vigili del fuoco Giuliano Dambello, della squadra intervenuta oggi, giovedì 19 dicembre, sopra Poggio Imperiale, in via San Felice a Ema, dove sono statimorti un uomo, un bambino e l'attuale compagna dell'uomo, una donna di 49 anni. Il.