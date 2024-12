Metropolitanmagazine.it - F1 | Red Bull: Sergio Perez addio, arriva Liam Lawson

e la Redsi separano dopo 4 stagioni insieme. A dare la notizia è stato lo stesso pilota messicano, compagno di squadra del campione del mondo Max Verstappen, con un video postato sui suoi canali social accompagnato da un messaggio di saluto alla scuderia austriaca: “Grazie per questi quattro anni, Red. Ti auguro il meglio”. Poi un comunicato e la successiva conferma da parte del team di Milton Keynes che ora potrebbe puntare per la prossima stagione sul giovane neozelandeseche quest’anno è subentrato a stagione in corso a Daniel Ricciardo in Racings.chiude con la Redin anticipo di una stagione a seguito di almeno due anni molto difficili e di scarsi risultati.è il nuovo compagno di squadra in Reddi Max Verstappen.