Oasport.it - Epis carica e fiduciosa per le nuove sfide del 2025 tra Europei e Mondiali

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospite GiovannaLa 36enne maratoneta azzurra è reduce da una stagione in cui, pur avendo partecipato alla sua seconda Olimpiade a Parigi dopo quella a Tokyo, nella circostanza non è riuscita ad arrivare nella miglior condizione per via di un infortunio che le aveva impedito, tra l’altro, di gareggiare nella mezza maratona deglia Roma, ma ha avuto il grande merito di onorare la manifestazione a cinque cerchi concludendo la gara.Per illa aspettanoa cui si sta preparando con la solita grande determinazione, avendo in programma di gareggiare sia nella maratona della prima edizione deglisu strada che si svolgeranno ad aprile in Belgio, che deiin Giappone a settembre.Conduce: Ferdinando Savarese