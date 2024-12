Perugiatoday.it - Entra nel vivaio in piena notte per rubare, in manette

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di tentato furto aggravato un 42enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, perché sorpreso all’interno di un, nella periferia folignate, al quale aveva fatto accesso.