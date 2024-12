Anconatoday.it - Emodialisi a Torrette, l'allarme del Nursind: «Pochi infermieri, tanta responsabilità e pazienti preoccupati»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA –in reparto,tra gli addetti e come se non bastasse la preoccupazione dei. A denunciare quello che sta accadendo in questi giorni è ilsindacato degliche non esita a mettere in evidenza le criticità emerse nel reparto di.