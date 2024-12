Sondriotoday.it - Ecco "Valtellina Vacanze" il nuovo magazine per promuovere il territorio

Leggi su Sondriotoday.it

Mancano ormai pochi giorni alle festività natalizie e con esse arriva una gradita sorpresa per i turisti (e non solo): il”, una rivista trimestrale, redatta in italiano e inglese, che racconta e promuove a 360° la destinazione.Esempio da seguire.