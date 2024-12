Fanpage.it - “E se il giudice ti dice che non puoi essere la mia mamma?” la storia di Micol e delle sue mamme Giada e Serena

Leggi su Fanpage.it

sono duedi tre figli, come scrivono sul loro profilo Instagram che utilizzano per raccontare le battaglie quotidiane di chi vorrebbe solo amare i propri figli incondizionatamente e invece si trova a combattere contro uno Stato che non riconosce la loro genitorialità, per farlo.