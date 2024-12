Ilgiorno.it - Due stipendi non pagati. Operaio sale sulla gru

È salito in cima ad una gru per chiedere loo arretrato. Mattinata di tensione ieri a Rescaldina, dove unedile di origine egiziana, 53 anni, residente a Cologno Monzese, ha inscenato una protesta clamorosa. Intorno alle 10,30, in un cantiere di via Papa Giovanni XXIII, l’uomo è salito a 20 metri d’altezza su una gru per chiedere il pagamento di due mensilità arretrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno seguito con attenzione lo sviluppo della vicenda. Dopo circa cinquanta minuti, grazie a una trattativa tra l’e il datore di lavoro, l’uomo ha ottenuto il saldo delle spettanze arretrate ed è sceso dal macchinario, mettendo fine alla protesta. Molta la tensione fra i presenti che temevano un gesto estremo da parte dell’uomo, in forte stato di agitazione e disposto a tutto pur di farsi pagare gli