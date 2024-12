Quotidiano.net - Due linee di credito per 250 milioni in totale

Leggi su Quotidiano.net

Terna (in foto l’ad Giuseppina Di Foggia) ha sottoscritto due Credit Facility Agreement ESG-linked, per un ammontare complessivo di 250di euro, suddiviso in, rispettivamente, 150di euro messi a disposizione da Banco BPM e 100di euro messi a disposizione da Mediobanca – Banca difinanziario.