Ilfattoquotidiano.it - Donnarumma sfregiato in volto dai tacchetti di Singo: 10 punti sul viso, le sue condizioni – Foto

Lascattata da Arthur Perrot, giornalista francese di Rmc Sport, è già diventata virale sui social: ritrae ildi Gianluigidaidi Wilfried. Uno scontro brutale, avvenuto al 18? del primo tempo di Monaco–Psg, gara valida per la 16esima giornata di Ligue One. Il difensore ex Torino ha rifilato involontariamente un duro calcio in faccia a. Momenti di paura, visto ilinsanguinato del portiere del Psg, che ha lasciato comunque il campo dello stadio Louis II in piedi.Erano subito evidenti un profondo taglio e altre ferite sotto lo zigomo.è dovuto ricorrere a 10di sutura sul, da sotto l’occhio destro alla parte bassa della guancia. I primi esami hanno confermato la presenza di un trauma facciale, ma giovedì il portiere della Nazionale italiana effettuerà ulteriori esami per determinare le sue