Dominique Pelicot condannato, l'avvocato: "Decideremo se ricorrere in appello"

L’ex marito di Gisèleè statoalla pena massima di 20 anni di reclusione per averla drogata e stuprata, consentendo anche ad altri uomini di commettere violenze sulla donna mentre lei era incosciente. La sentenza contro, 72 anni, è stata emessa dal tribunale di Avignone dopo che l’uomo è stato dichiarato colpevole di tutte le accuse a suo carico. Il suo legale, Beatrice Zavarro, ha fatto sapere che decideranno seo meno in. “Il tribunale lo hacome ‘direttore d’orchestra’ e ha tracciato una linea di demarcazione tra lui e gli altri ‘musicisti'”, ha detto l’avvocata. “Non posso criticare una decisione giudiziaria. Ci prenderemo il periodo di 10 giorni per decidere se vogliamo affrontare una giuria popolare nei prossimi mesi”, ha aggiunto.