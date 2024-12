Ilfoglio.it - Denunciare le ingiustizie non serve mai solo a sé stessi. La lezione di Un posto al sole

Ferri prosegue imperterrito sulla sua strada contro Michele Saviani, nonostante l’ufficio legale gli abbia detto che non ci sono i presupposti per licenziarlo. E soprattutto nonostante Marina abbia deciso finalmente di fare leva sulle sue quote della radio per dire la sua e difendere Michele e Filippo. “Tu hai sempre bisogno di un nemico”, dice al marito, che la accusa di voler sovrapporsi alla sua psicologa. Nella diatriba si inserisce anche Alice, ignara della situazione, che loda Michele per le sue doti da giornalista. Ma Ferri ignorando tutti lo solleva dall’incarico. E siamo sicuri che presto dovrà pentirsene. Si fa sempre più dura la situazione in ospedale tra Rossella e il primario, che continua a mobbizzare lei provandoci con altre specializzande. Del resto, come avevamo detto dall’inizio, è chiaro che la passività di Rossella, e della sua famiglia, avrebbeportato nuove vittime.