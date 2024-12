Decreto PNRR, investimenti per gli ITS Academy, stop alla confluenza del liceo economico-sociale in quello del Made in Italy. Via libera definitivo

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Aula del Senato ha dato il via, con 85 voti favorevoli, 2 contrari e 56 astenuti, alcontenente disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, finalizzato a una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ().L'articoloper gli ITSdelindelin. Via