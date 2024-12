Iltempo.it - De Sica: il film di Natale per me come il richiamo della foresta

Roma, 19 dic. (askanews) - Ildiquest'anno ha per protagonista la coppia Christian De-Lillo. Dal 23 dicembre al cinema "Cortina Express" di Eros Puglielli, una commedia che riunisce sulle piste e negli hotelnota località sciistica, scenario di tanti cinepanettoni, i personaggi più diversi: dal viveur Deche vuole salvare il nipote da un matrimonio, a Lillo, stella mule sul viale del tramonto che vuole recuperare il rapporto con sua figlia, fino a Isabella Ferrari discografica manipolatrice e a Paolo Calabresi nei panni di un losco russo.Per Deormai ildiè una tradizione: "È il 22esimo e il 115esimoin generale". "Ne ho fatti tanti ma questo soprattutto è un ritorno, quando mi hanno detto se volevo fare ildimi sono precipitato, è statoil, volevo tornare a fare unper tutti, per le famiglie, che uscisse in sala, e credo sia venuta fuori una cosa divertente, logicamente non ègli altridove abbiamo magari spinto a volte sul turpiloquio, perché non è più il caso di farli oggi, però fa molto ridere".