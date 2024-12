Ilfattoquotidiano.it - Davide Benetti morto, l’insegnante era rimasto ferito nel crollo di un balcone durante una gita

di 43 anni che era stato coinvolto neldi unsettecentesco a Villa Rivano Faroldi, a Ro, èmercoledì 18 dicembre. L’incidente era avvenutounascolastica:era caduto per circa cinque metri, riportando diverse fratture insieme alla guida turistica. Nei giorni successivi, il professore aveva sofferto di febbre alta, e le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso.Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli studenti di, definendo l’incidente come una tragedia che ha colpito l’intera comunità educativa. “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia commossa vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli studenti di, insegnante deceduto in seguito all’incidente occorsounascolastica a Ro Ferrarese”, ha scritto su X.