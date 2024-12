Ilgiorno.it - Dalle mazzette al patteggiamento. La richiesta del pompiere infedele

Vogliono patteggiare pene tra i 4 anni e mezzo e i 2 anni di reclusione con la sospensione condizionale gli imputati nell’inchiesta per la corruzione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dopo avere pagato un risarcimento dei danni all’associazione nazionale che si occupa dei familiari dei pompieri. Ma dovranno attendere fino a metà aprile perché la morte in un incidente stradale del fratello dell’imprenditore di Giussano Martino Longoni, che era legale rappresentante della società, impedisce di procedere fino alla conclusione della successione ereditaria. Il primo tra tutti a voler patteggiare la pena più alta, comprensiva dei mesi che ha già trascorso in carcere per non doverci più fare ritorno è Enrico Celestino Vergani, 57 anni, di Carate Brianza, l’addetto agli acquisti per l’ufficio automezzi accusato di avere abusato del suo ruolo per otteneredai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve, oltre che intascarsi beni della sede di Monza dove prestava servizio.