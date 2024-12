Cultura promozione del patrimonio italiano | premi in denaro per 60mila euro

Leggi su Ildenaro.it

La Fondazione Italia Patria della Bellezza lancia per il quinto anno consecutivo il bando, aperto fino al 24 gennaio 2025, che si impegna a rendere più visibili e conosciute le bellezze delle. L’annuncio dei vincitori è previsto per il 15 aprile 2025. La fondazione identifica, seleziona e sostiene le realtà virtuose che già operano nei territori, con progetti di tutela e valorizzazione. IL bando prevede l’assegnazione di treinper un valore totale di 60.000ma soprattutto l’attivazione di un sistema di adozioni di questi enti e realtà da parte di agenzie di comunicazione che lavoreranno per loro gratuitamente. Ad oggi hanno partecipato oltre 500 realtàli di cui 50 hanno vintoino sono state adottate da una rete di 25 agenzie, ottenendo attività e servizi come: la costruzione di strategie di comunicazione e di identità di brand, la creazione di un logo, l’ufficio stampa, la creazione e gestione dei social network, la segnaletica per essere raggiunti o altre attività realizzate per intercettare e attrarre sempre nuovo pubblico.