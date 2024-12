Lecceprima.it - Creatività e artigianato in mostra a Lecce con “Il Mercabello”

Leggi su Lecceprima.it

- Dal 20 al 22 dicembre, il MUSTiciu Cafè Bistrò e il MUSTiciu Bookshop si trasformeranno in un’elegante vetrina natalizia per accogliere “Il”, un mercatino esclusivo dedicato all’e alla: 6 talentuosi espositori/artisti verranno ospiti nell’evento per.