Veronasera.it - Cos'è la misteriosa malattia del Congo, i sintomi

Leggi su Veronasera.it

Negli ultimi mesi, unaemersa inha attirato l’attenzione internazionale per la sua letalità e la natura ancora poco chiara delle sue cause. Congravi e un alto tasso di mortalità, in particolare tra i bambini, ma anche in Italia si sono registrati alcuni casi.