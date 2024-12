Milanotoday.it - Cosa mangiare a Milano dal 20 al 22 dicembre: eventi gastronomici, nuovi ristoranti, aperitivi

Leggi su Milanotoday.it

Anche questo weekendsi conferma una città che offre tantissimi spunti per vivere un fine settimana all’insegna dei sapori. Ormai il Natale è alle porte e per chi non è già in partenza vi consigliamo i migliori appuntamenti enoda non mancare. Dal 20 al 22, in pieno.