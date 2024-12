Repubblica.it - Congo, l'infermiera: “Nel paese situazione ancora fuori controllo, il contagio può diffondersi”

Gloria Kamure parla dal Kasogo Lunda, la regione africana in cui l’epidemia misteriosa continua a mietere vittime. “I farmaci antimalarici in alcuni casi stanno funzionando ma non possiamo dire con certezza cosa sia”