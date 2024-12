Liberoquotidiano.it - "Confusioni, delusioni, illusioni". L'oroscopo di Branko: il segno che vede nero

"Le stelle di": l'di oggi, giovedì 19 dicembre. ARIETE Ultimi due giorni con Sole in Sagittario, buono per programmare i viaggi di fine anno, anche all'estero, non solo per vacanza ma anche per cercare altrove nuove possibilità di lavoro o nuovi amori. In ogni caso, dovete proseguire con i progetti a lungo raggio. Siamo lieti di poter prere fortuna. Una straordinaria Luna congiunta a Marte, nel punto più alto del vostro, vi prepara le condizioni ideali per conquistare un nuovo amore. Passionali anche gli amori esistenti. TORO Quando qualcuno ama come amate voi, deve pretendere il massimo. Arriva però qualcosa che disturba l'amore, forse è un problema professionale o domestico, oppure un'indisposizione vostra o della persona amata. Questi i possibili effetti della Luna ancora in Leone, ma il transito può avere anche un effetto positivo per riflettere sui vostri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi nei confronti del mondo che vi circonda.