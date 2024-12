Ilfattoquotidiano.it - Condanna all’ergastolo per Costantino Bonaiuti. Uccise la ex fidanzata a colpi di pistola. “Giustizia è fatta”

I giudici della Corte d’Assise di Roma hannoto, per l’omicidio della sua ex, Martina Scialdone, nel gennaio del 2023. L’avvocatessa di 35 anni, al culmine di un violento litigio scoppiato in un ristorante nel quartiere Tuscolano, venne assassinata con un colpo dichesparò a distanza ravvicinata.L’uomo, un ingegnere dipendente dell’Enav di 61 anni, venne arrestato poche ore dopo dalla polizia della questura di Roma. L’arma del delitto, una rivoltella detenuta regolarmente con un porto d’armi per uso sportivo, venne sequestrata dagli agenti. Nella scorsa udienza, la pm della Procura della Repubblica di Roma, Barbara Trotta, aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia e dall’aver agito contro una persona a cui era legato da una relazione affettiva.