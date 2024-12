Ravennatoday.it - Concerto di beneficienza del coro gospel alla basilica di S. Francesco

Sabato 21 dicembre alle 20.45, ladi Sandi Ravenna ospita ildi Natale delTo be choir. To be Choir è composto da 30 elementi, con la cantante Valentina Cortesi nel duplice ruolo di direzione dele voce solista, accompagnato dal vivo da una band di.