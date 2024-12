Ecodibergamo.it - Con «Musica Cathedralis» la bellezza della musica sacra splende in città

La rassegna, iniziata a settembre, proseguirà fino al prossimo anno con tante iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte l’età con concerti pensati per indagare il rapporto tra, fede e tempi liturgici. Da non perdere il 28 dicembre il concerto natalizio con i Piccoli Musici di Casazza e con Alex Esposito