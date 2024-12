Viterbotoday.it - Comune, manovra da 118 milioni di euro. Ma la "tagliola" del regolamento blocca gli emendamenti dell'opposizione

Leggi su Viterbotoday.it

La seduta solitamente più lunga e più importante per l'anno amministrativo. La discussione e votazione del bilancio è stata protagonista a palazzo dei Priori per tutta la giornata di ieri 18 dicembre. In totale unada 118diper il 2025, 231per il 2026 e 168