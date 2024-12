Ilgiorno.it - Come sta Fedez? “Niente di grave” parola di mamma (manager) Tatiana. Sanremo, la canzone e i dubbi sulla depressione

MILANO, 18 dicembre 2024 -sta? "di",di. Con queste parole, al telefono con l'Adnkronos, ladi, Annamaria Berrinzaghi, detta, tranquillizza i fan del rapper, che sui social avevano postato centinaia di commenti preoccupati, dopo averlo visto piuttosto turbato durante il suo intervento in diretta su Rai1, nello show “Sarà”. Ieri, cosìognuno degli altri 29 Big di2025, ha raggiunto sul palco Carlo Conti per svelare il titolo dellache porterà in gara al Teatro Ariston dall'11 febbraio, “Battiti”, e dire poche parole per definirla. Ma le parole di, insieme al suo atteggiamento un po' impacciato, hanno messo in agitazione i fan. La domanda di Contiha risposto infatti: "E' una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere unad'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella".