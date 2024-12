Sport.quotidiano.net - Coach priftis. "Bravi gli avversari. Dolore per Crovetti»

"Complimenti al Falco - dice-, hanno giocato con pazienza, sostanza e disciplina. Sfortunatamente in questo match cruciale, invece, noi non siamo stati disciplinati, abbiamo avuto un approccio molto buono ma limitato al primo quarto poi abbiamo mostrato qualche sintomo di arroganza. C’è stata una mancanza di consistenza a rimbalzo, penso sia la prima volta che abbiamo perso la lotta sotto canestro in modo netto, poi ci siamo disuniti cercando troppe soluzioni individuali. Lasciatemi dire una cosa: sono triste per la scomparsa di Sandro, abbiamo perso una persona importante del basket reggiano e non solo". Punta il dito contro le disattenzioni, Stephane Gombauld: "Era un match importante, abbiamo iniziato bene poi loro sono tornati in gara perché abbiamo commesso alcuni errori di troppo".