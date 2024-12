Anteprima24.it - Cavese-Benevento, i convocati di mister Auteri: assente un difensore

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie C Now. Della lista non fa parte il difensore Shady Oukhadda, alle prese con un problema muscolare che lo terrà fermo per due settimane. Out anche il lungodegente Nardi. PORTIERI12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro68 Lucatelli IgorDIFENSORI20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo32 Ferrara Antonio 6 Meccariello Biagio 3 Sena Francesco Pio13 Tosca Alin 5 Veltri Angelo25 Viscardi AngeloCENTROCAMPISTI17 Acampora Gennaro21 Agazzi Davide14 Pinato Marco 4 Prisco Antonio18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo24 Viviani MattiaATTACCANTI28 Borello Giuseppe35 Carfora Lorenzo73 Lamesta Davide10 Lanini Eric 9 Manconi Jacopo33 Perlingieri Mario 7 Starita Ernesto