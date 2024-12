Quotidiano.net - Cassa Depositi e Prestiti approva Piano Strategico 2025-2027: 81 miliardi per attivare 170 miliardi di investimenti

Leggi su Quotidiano.net

Risorse impegnate in crescita a 81, che nelle attese attiveranno 170di. E' uno dei punti chiave delto da, si legge in una nota. Il- si legge nella nota - punta su "competitività del Paese, coesione sociale e territoriale, sicurezza economica e 'Just Transition'", le quattro priorità che guideranno l'attività di Cdp nei prossimi anni. "Con il nuovo'Oggi, per l'Italia del futuro',pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese", ha detto l'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco. "Il nuovopotenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell'Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale", commenta il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini.