Casa a soqquadro e con segni di dispetti: ex moglie processata e assolta

Era accusata di entrare nell’abitazione dell’ex marito utilizzando le chiavi di cui era in possesso dai tempi della convivenza. Ed era anche stata condannata in primo grado per questo, ma in appello è arrivata l’assoluzione con formula piena.Una signora di 66 anni, difesa dall’avvocato.