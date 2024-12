Carioti | perché i tecno-capitalisti preoccupano Mattarella

Leggi su Liberoquotidiano.it

La grande preoccupazione di Sergioper le nuovelogie digitali, e soprattutto per il potere che esse danno a chi le controlla, è relativamente recente. Non l'interesse per l'argomento, però: quello c'è sempre stato. A differenza di tanti italiani della sua generazione, il capo dello Stato ha seguito con interesse anche per evidenti ragioni istituzionali - l'evoluzione degli strumenti usati dall'uomo e il loro impatto sui mondi del lavoro, dell'istruzione e della politica. E sino a non molto tempo fa, nelle sue valutazioni prevaleva la fiducia. Nel febbraio del 2019, ad esempio, e quindi durante il suo primo mandato, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'università Luiss, parlando di intelligenza artificiale, si mostrò assai ottimista. Intervenendo dopo che il professor Giuseppe Francesco Italiano (un'autorità della materia) aveva illustrato gli sviluppi possibili di questa rivoluzionelogica, il presidente della repubblica disse: «Io non condivido quel filo di inquietudine che alcuni avvertono di fronte a queste prospettive.