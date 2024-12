Ilgiorno.it - Caporalato nel cantiere Mind della Statale, impegno per tutelare per gli operai egiziani

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Dopo una lunga trattativa si è arrivati a uncondiviso fra le aziende e i sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil perdal punto di vista occupazionale gliche sarebbero stati costretti a versare una parte del loro stipendio a presunti caporali, capisquadra connazionali, nelper il Campusin costruzione nell'area. Il percorso al centro del tavolo prevede la stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato, per tutta la durata dei lavori nel, da parte dell'impresa edile Racco, esecutrice del subappalto affidato dal general contractor Renco Spa. Sono inoltre in corso accertamenti per individuare con certezza e allontanare dali presunti caporali (il caso potrebbe finire anche al centro di indaginiProcura) che, secondo le denunce dei lavoratori, lavorano alle dipendenzeRacco e avrebbero chiesto soldi, fino a 600 euro al mese, a carpentieri inquadrati con contratti a termine di uno o due mesi, tenuti sotto ricatto.