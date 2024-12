Unlimitednews.it - Capodanno, Emiliano “Puglia attrattiva anche quando fa freddo”

BARI (ITALPRESS) – “Ilper noi èuna festa particolare, lo possiamo dire. È la festa di unache incredibilmente in soli vent’anni è diventatapurefa. Non solo al mare, non andiamo sui telegiornali o in tv solo per le cose cattive com’era una volta, maper le cose buone. La forza di questa Regione è dirci sempre la verità, discutere apertamente, risolvere i problemi uno per uno e poi, se possibile, darsi una mano come è successo con i capodanni. Avevamo capito che c’erano difficoltà un po’ ovunque da parte dei Comuni e, come sempre abbiamo fatto in questi anni, la Regione c’è stata. Io ho cominciato questa storia bellissima di questi anni in Regione con uno slogan: il sindaco di.Non voleva dire che io dovessi prendere il posto dei sindaci ,voleva solo dire che con i sindaci avevo intenzione di collaborare e di provare a governare al meglio questa regione.