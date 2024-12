Europa.today.it - "Capodanno da Tony". Lo smacco di Tony Effe: così ha organizzato il suo evento privato

Leggi su Europa.today.it

Il Comune di Roma non lo vuole più per il? Esi crea da solo l'per il 31 dicembre, la notte di San Silvestro. L'annuncio è arrivato a poche ore dalla presa di posizione di molti cantanti italiani, da Giorgia a Emma, passando per Mahmood e Mara Sattei.