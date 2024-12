Ilrestodelcarlino.it - Canterini romagnoli da Papa Francesco

Una delegazione del gruppoe Danzerini‘Turibio Baruzzi’ di Imola in udienza da. Lo scorso 11 dicembre, alcuni rappresentanti del sodalizio folcloristico della città sono stati accolti in Vaticano in occasione del 40esimo anniversario della fondazione dell’Unione Folclorica Italiana. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 1500 membri appartenenti ai vari gruppi folkloristici affiliati all’Ufi, ha rinnovato il valore della vena passionale che accomuna l’intera penisola sotto il segno della salvaguardia delle antiche tradizioni locali. L’incontro con il pontefice, infatti, ha rappresentato un significativo segno di vicinanza e un riconoscimento alla valenza culturale e spirituale del lavoro svolto. Durante l’udienza, il Santo Padre si è soffermato sulla necessità di preservare tale patrimonio del territorio e sull’opportunità di alimentare nuove idee e progetti per il bene comune della popolazione.