Europa.today.it - Bucato impeccabile: i falsi miti da sfatare

Leggi su Europa.today.it

Dubbi sul? Whirlpool, insieme a Cristina Aldrighettoni (esperta di elettrodomestici), sfata 10con consigli pratici per la cura di capi, lavatrice ed asciugatrice.1. Più acqua si usa, più pulito sarà il: FalsoUsare più acqua in lavatrice non significa lavare.