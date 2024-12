Borse europee in calo Milano cede l' 175%; rialzo per i listini Usa dopo annuncio Fed

Quotidiano.net - Borse europee in calo, Milano cede l'1,75%; rialzo per i listini Usa dopo annuncio Fed

Si appesantiscono le principalimente iUsa rimbalzano rispetto al flop della vigilia a seguito dell'della Fed sulle prossime mosse del 2025, con solo due tagli ai tassi in calendario., che ha ceduto anche il 2%, è la peggiore con undell'1,75%. Fanno meglio Madrid (-1,45%), Francoforte (-1,4%), Parigi (-1,22%), Londra (-1,15%). Scende a 116 punti secchi il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano indi 6,8 punti al 3,46% e quello tedesco di 6,7 punti al 2,3%, mentre prosegue la corsa dell'euro a 1,04 dollari e il Bitcoin scende di oltre il 4% sotto la soglia dei 100mila dollari. Poco mosso il greggio (Wti +0,1% a 70,65 dollari al barile), balza invece il gas naturale (+5,47% a 43,25 euro al MWh) ad Amsterdam, con il no di Kiev al rinnovo dell'accordo per il transito del gas russo che scade a fine mese.