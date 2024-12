Veneziatoday.it - Bocconi avvelenati al parco, il sindaco: «Un'atrocità»

Leggi su Veneziatoday.it

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, la polizia locale di Vigonovo ieri ha riscontrato la presenza disospetti a terra nell’area verde delSorgato, in via Aldo Moro. Il materiale raccolto è in fase di analisi per verificare la possibile presenza di sostanze velenose. Si.