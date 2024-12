Ilrestodelcarlino.it - Bocce, il trofeo dedicato a Codoni va a Monte Urano

La Bocciofila Morrovalle, presieduta da Luca Scocco, ha ospitato ilMi.Ver. Srl,al ricordo di Ottavio. Si trattava di una gara per formazioni di terna a categorie condizionate. Le terne, ad esempio, potevano avere al massimo un solo componente di categoria A. Buono il campo dei partecipanti, visto che, agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani, si sono iscritte 71 formazioni, per un totale di 213 atleti coinvolti. La vittoria è andata ad Alfonso Pepe-Valter De Michele-Enrico Germani () che in finale hanno battuto con il punteggio di 12-9 i padroni di casa Boris Cassarino-Aliberti Gilberto-Cristian Mezzabotta (Morrovalle). Terzo posto per Marco Ercolanetti-Claudio Mancinelli-Sara Amici (Spello), quarti Andrea Gattari-Graziano Pettinari-Marco Principi (Tolentino).