.com - Beko conferma 1935 esuberi: chiusura anche a Siena. Sindacati: “Piano devastante”

Leggi su .com

di tre stabilimenti in Italia fra cui quello toscano die 1.935. Non emergono novità suldismissioni per l'Italia da parte dell'aziendaEurope in audizione in commissione Attività produttive della CameraL'articolo: “” proviene da Firenze Post.