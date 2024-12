Sport.quotidiano.net - Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends volano e inseguono la vetta. CmC, brutta sconfitta

, il Cmc segna il passo. Giornata dai due volti per le squadre carraresi che partecipano al campionato di “1“ di. La squadra di coach Antonio Fiorani realizza il colpo grosso a Pescia (83-85) e porta a casa due punti pesanti che consentono di agganciare i pistoiesi in classifica e, almeno per il momento, di salire sul podio del girone A. Discorso diverso in casa dei biancocelesti di coach Michele Bertieri che, dopo aver subito una batosta a Rosignano (-31) e stentato contro il Pistoia (+5) uno dei due fanalini di coda, subiscono un altro tracollo (-29) a Viareggio, contro una squadra di bassa classifica e che lascia qualche perplessità anche se Campi e compagni restano in zona playoff. E’ invece un attacco allaquello deiche approfittano della caduta delle due battistrada Montemurlo e Calcinaia, rispettivamente a Rosignano e Donoratico, che restano ferme a quota 20, mentre a quota 16 punti i carraresi di coach Antonio Fiorani guidano la pattuglia delle inseguitrici con Pescia e Rosignano.