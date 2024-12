Oasport.it - Basket donne, Campobasso va ko in casa di Girona ed è fuori dalla Eurocup

Leggi su Oasport.it

Dopo Sesto San Giovanni, anchesaluta lafemminile. La squadra di Domenico Sabatelli vede svanire il suo sogno di avanzare agli ottavi: bisognava vincere con tre lunghezze almeno di margine, ma è arrivata una sonora sconfitta sul campo della Sparper 82-71 dopo un secondo quarto scellerato da 30 punti subiti. Brutte percentuali per La Molisana, sotto il 40% complessivo (25/63) e 7/21 da tre.Il primo parziale ha visto una gara però equilibrata, con le ospito che partono fortissimo. Break di 1-11 in tre minuti con Morrison sugli scudi che sembrano instradare la partita verso le molisane. Ma le spagnole tornano in auge grazie ad un attacco puntuale; segnano tutte per, che ribaltano il punteggio mettendo il naso avanti sul 16-15, prima della tripla di Ygueravide per il +4 del 10?.