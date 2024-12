361magazine.com - Ballando con le Stelle, chi potrebbe alzare la Coppa secondo gli esperti Sisal

con le, Bianca Guaccero pronta adlagliTutto è pronto per la finalissima dicon le2024, in programma sabato 21 dicembre. Chi sarà il vincitore della 19°edizione? Nella storia del programma per ben 10 volte la vittoria è stata donna e,gli, questo trend si confermerà anche stavolta con Bianca Guaccero favorita a 1,85 per la conquista della. In coppia con Giovanni Pernice, l’attrice pugliese ha già conquistato pubblico e giuria e grazie a un Jive travolgente sulle note di Tina Turner, che le ha assicurato 30 punti di bonus nell’undicesima puntata, si è guadagnata il primo posto in classifica. Un trionfo già annunciato? Sembrerebbe proprio di sì.La Guaccero non dovrà sottovalutare Federica Nargi che, offerta a 2,50, è pronta a dare il massimo per strapparle la vittoria finale.