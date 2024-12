Bolognatoday.it - "Babbi Natale in bici": a Santo Stefano sfila una carovana di ciclisti a tema

Leggi su Bolognatoday.it

in": torna l'evento per sensibilizzare i cittadini all’uso delle piste ciclabili. L’allegradisarà scortata dalla Polizia Municipale e partirà da Piazza Carducci alle ore 9:30 del 26 dicembre poi si proseguirà per le vie del centro e le piste ciclabili.