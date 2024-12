Genovatoday.it - Avviso per vento di burrasca forte e calo delle temperature: divieti e previsioni

Leggi su Genovatoday.it

Per la giornata di venerdì 20 dicembre 2024 è stato emesso unperdia Genova. Entrano dunque in vigore due ordinanze del Comune di Genova (le 09/2016 e la 60/2016) che prevedono alcune misure per tutelare la pubblica incolumità, e che verranno applicate.Parchi e.