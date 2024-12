Ilrestodelcarlino.it - Atm Ceramiche. Indetto lo stato di agitazione

diper i lavoratori di ATM –Serra di via Vignolese, specializzata nella produzione di atomizzato per. Ieri, infatti, con retroattività da lunedì 16 dicembre, è stata attivata la Cassa integrazione straordinaria per i 19 lavoratori di questa azienda, che si avvia, a quanto denunciano le sigle sindacali Filctem Cgil e Fesica Confsal, "presumibilmente alla cessazione dell’attività entro la fine del 2025, unitamente al licenziamento di tutti e 19 lavoratori". Ieri mattina, alla fine di un nuovo incontro, "alle domande poste da Cgil e Confsal – prosegue la nota sindacale – sono state date risposte o molto vaghe o decisamente negative, senza di fatto possibili aperture a rivedere la posizione iniziale della Direzione aziendale". I lavoratori quindi, riunitisi immediatamente dopo in assemblea, hanno votato a maggioranza per indire lodi mobilitazione con picchetto 24 h su 24h davanti all’ATM, con conseguente blocco delle merci in entrata e uscita.