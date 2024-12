Messinatoday.it - Asta immobili Contesse, interviene il presidente della regione: "Vogliamo una relazione sull'accaduto"

Leggi su Messinatoday.it

Unadettagliata’acquisto di appartamenti in localitàa Messina. L’ha chiesta il, Siciliana Renato Schifani, con una pec inviata al sub commissario del governo per il risanamentobaraccopolicittà dello Stretto, Marcello Scurria, a.