Assegno di Inclusione | date di pagamento dicembre 2024 e calendario pagamenti per il 2025

Leggi su Orizzontescuola.it

Chi abbia presentato domanda didi(ADI), con Patto di attivazione digitale sottoscritto entro il mese di novembre, i primi, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sono stati disposti il 13. Nella stessa sono state messe inle eventuali mensilità arretrate spettanti. Il 21sono previsti isuccessivi al primo (cc.dd. rinnovi) per le domande di ADI già accolte e in corso di, per le quali risultino confermati i requisiti di percezione del beneficio.L'articolodidiper il